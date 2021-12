Sinebahia oferta 656 vagas regulares e 500 temporárias

O Serviço Estadual de Intermediação para o Trabalho (Sinebahia) oferece nesta segunda-feira, 1º, 1156 oportunidades para quem está à procura de trabalho em Salvador.

Do total, são 656 oportunidades para trabalho regular, entre elas gerente de hotel, operador de máquinas fixas, auxiliar de operação, barman, garçom, patisseiro e operador de telemarketing, esta última com 530 vagas disponíveis.

Há ainda 350 vagas temporárias para a capital baiana, como Operador de caixa, operador de vendas e auxiliar de almoxarifado.

Além destas, outras 150 oportunidades temporárias são ofertadas para a atuação em cruzeiros marítimos. Há vagas para ajudante de bar, fotógrafo, camareira e barman, entre outras.

os interessados devem se dirigir á unidade central do SineBahia (Avenida ACM nº. 3359 - Edf. Torres do Iguatemi) ou aos postos do SAC, portando número do PIS, PASEP ou NIS; Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade.

O atendimento acontece das 7h às 17h, e as senhas são distribuídas a partir de 6h10.

Confira as vagas

Auxiliar contábil

Imprescindível ter domínio em informática

Superior a partir do 2º semestre em Ciências Contábeis

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Administrador de edifícios

Noções em elétrica e hidráulica/ Curso de informática

Médio completo/ Cursos voltados para a área de Administração

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Gerente de hotel

Vivência em supervisão de hotel e gerência de reservas

Médio completo/ Domínio de informática e redação

Experiência mínima de 04 meses em carteira

01 vaga

Operador de máquinas fixas

Curso técnico em elétrica ou mecânica

Médio completo/ Vivência na área industrial

Experiência mínima de 06 meses em carteira

14 vagas

Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados

Auxiliar técnico operacional

Desejável curso técnico de telecomunicações/ Fluência verbal

Médio completo/ Imprescindível Office básico/ Noções de Internet

Experiência mínima de 03 meses na função

10 vagas

Auxiliar de operação

Disponibilidade para atuar em Candeias

Médio completo/ Vivência na área industral

Experiência mínima de 06 meses em carteira

08 vagas

Auxiliar técnico de instalações eletromecânicas

Imprescindível vivência com comandos elétricos/ CNH A

Médio completo/Curso técnico em eletromecânica/ NR 10

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Assistente de vendas

Habilidade com matemática financeira básica

Médio completo/ Informática básica/ Técnicas de vendas

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Vendedor interno

Imprescindível vivência com vendas de materiais de construção

Ensino médio completo/ Informática básica

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Auxiliar financeiro

Médio completo/ Noções em Word e Excel/ CNH B

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Recepcionista atendente

Médio completo/ Disponibilidade de horário

Experiência mínima de 03 meses na função

03 vagas

Auxiliar de faturamento

Desejável conhecimento em programa WMS ou ERP

Ensino médio completo/ Informática básica

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Consultor de vendas

Desejável conhecimento no ramo de alimentos

Médio completo/ Imprescindível CNH B e veículo próprio

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Cumim

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

10 vagas

Barman

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

07 vagas

Ajudante de cozinha

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

07 vagas

Garçom

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

06 vagas

Pizzaiolo

Ensino médio completo/ Disponibilidade de horário

Experiência mínima de 06 meses em carteira

06 vagas

Auxiliar de pizzaiolo

Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Cozinheiro geral

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Auxiliar de cozinha

Imprescindível vivência na confecção de salgados

Fundamental incompleto/ Disponibilidade de horário

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Garçom

Ensino médio completo/ Desejável Inglês fluente

Não exige experiência

02 vagas

Maître

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Atendente de lanchonete

Disponibilidade de horário

Médio completo/ Atuar em Lauro de Freitas

Não exige experiência

05 vagas

Padeiro

Desejável curso de panificação

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Padeiro

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Patisseiro

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes

Fundamental incompleto/ Disponibilidade de horário

Experiência mínima de 03 meses em carteira

01 vaga

Mecânico de manutenção e eletricista

Vivência com mecânica de ar condicionado de máquinas pesadas

Médio completo/ Disponibilidade para atuar em Simões Filho

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Encarregado de manutenção

Vivência com as áreas de hidráulica, elétrica e marcenaria

Médio incompleto/ Disponibilidade de horário

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Auxiliar de limpeza

Disponibilidade para atuar em Candeias

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

06 vagas

Manicure

Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Pedreiro

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Vidraceiro

Imprescindível vivência em construção civil

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Operador de telemarketing

Médio completo/ Boa fluência verbal/ informática básica

Não exige experiência

530 vagas

Lubrificador de automóveis

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Auxiliar de pintor de automóveis

Preparador de veículos

Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Pintor de automóveis

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Montador de veículos

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Marceneiro

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 04 meses em carteira

01 vaga

Auxiliar de marceneiro

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 04 meses em carteira

01 vaga

Office-boy

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Operador de pá carregadeira

Ensino médio completo/ CNH C, D ou E

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Tosador de animais domésticos

Fundamental completo/ Atuar em Pet Shop

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Instalador de insulfilm

Adesivador

Fundamental incompleto/ Vivência em comunicação visual

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Caseiro

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga



Vagas temporárias para Salvador



Operadora de caixa

Disponibilidade de horário

Ensino médio completo/ Temporária

Experiência mínima de 01 mês em carteira

140 vagas

Operador de vendas

Médio completo/ Disponibilidade de horário/Temporária

Experiência mínima de 01 mês em carteira

150 vagas

Operador de vendas

Disponibilidade de horário/ Vivência com atendimento

Ensino médio completo / Temporária

Experiência mínima de 06 meses em carteira

50 vagas

Auxiliar de almoxarifado

Médio completo/ Informática básica/ Temporária

Experiência mínima de 06 meses em carteira

06 vagas

Operador de empilhadeira

Imprescindível curso de operador de empilhadeira

Médio completo/ CNH B/ Temporária

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Manicure

Fundamental completo/ Temporária

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga



Vagas temporárias para cruzeiro marítimo

Ajudante de bar

Procurar exclusivamente a Unidade Central do SineBahia

Disponibilidade para realizar viagens/ Inglês fluente

Ensino médio completo/ Temporária

Experiência mínima de 03 meses em carteira

30 vagas

Auxiliar de limpeza

Procurar exclusivamente a Unidade Central do SineBahia

Disponibilidade para realizar viagens/ Inglês fluente

Ensino médio completo/ Temporária

Experiência mínima de 06 meses em carteira

30 vagas

Camareira de hotel

Procurar exclusivamente a Unidade Central do SineBahia

Disponibilidade para realizar viagens/ Inglês fluente

Ensino médio completo/ Temporária

Experiência mínima de 04 meses em carteira

30 vagas

Monitor de recreação

Procurar exclusivamente a Unidade Central do SineBahia

Disponibilidade para realizar viagens/ Inglês fluente

Superior completo em Ed. Física,Pedagogia ou Turismo/ Temporária

Experiência mínima de 06 meses em carteira

10 vagas

Fotógrafo

Procurar exclusivamente a Unidade Central do SineBahia

Disponibilidade para realizar viagens/ Inglês fluente

Ensino médio completo/ Temporária

Experiência mínima de 06 meses em carteira

10 vagas

Cozinheiro de restaurante

Procurar exclusivamente a Unidade Central do SineBahia

Disponibilidade para realizar viagens/ Inglês intermediário

Ensino médio completo/ Temporária

Experiência mínima de 06 meses em carteira

10 vagas

Garçom

Procurar exclusivamente a Unidade Central do SineBahia

Disponibilidade para realizar viagens/ Inglês fluente

Ensino médio completo/ Temporária

Experiência mínima de 06 meses em carteira

10 vagas

Barman

Procurar exclusivamente a Unidade Central do SineBahia

Disponibilidade para realizar viagens/ Inglês fluente

Ensino médio completo/ Temporária

Experiência mínima de 03 meses em carteira

10 vagas

Auxiliar de mesa em restaurante

Procurar exclusivamente a Unidade Central do SineBahia

Disponibilidade para realizar viagens/ Inglês intermediário

Ensino médio completo/ Temporária

Experiência mínima de 03 meses em carteira

10 vagas

