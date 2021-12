Sinebahia oferta 230 vagas para operador de telemarketing

O Serviço de mão-de-obra Sinebahia dispõe nesta terça-feira, 9, de 230 vagas para quem deseja trabalhar como operador de telemarketing. Os candidatos devem possuir ensino médio completo, conhecimentos em informática básica e fluência verbal, mas não é exigida experiência anterior na função.

Há ainda oportunidades para agente de segurança, auxiliar de depósito, carpinteiro, coordenador de loja, manobrista e vendedor. As vagas são para Salvador.

Os candidatos devem se dirigir à unidade central do SineBahia (Av. ACM nº. 3359 - Edf. Torres do Iguatemi) ou aos postos do SAC até as 17h. É preciso portar o número do PIS, PASEP ou NIS, carteira de trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade.

Confira as vagas

Agente de segurança

Ensino médio completo/ bom porte físico

Experiência mínima de 06 meses na função

20 vagas

Ajudante de cozinha

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na área

01 vaga

Ajudante de farmácia

Ensino médio completo/ Vivência em farmácia hospitalar

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Alinhador de direção

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Analista financeiro em departamento pessoal

Ensino superior completo em ADM/ Informática

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Assistente de governanta

Ensino médio completo/ Fluência verbal

Experiência em carteira na área de hotelaria

01 vaga

Auxiliar de confeitaria

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Auxiliar de depósito

Ensino fundamental completo/ disponibilidade de horário

Não exige experiência

40 vagas

Auxiliar de Enfermagem

Curso técnico de Enfermagem/ Boa comunicação

Experiência mínima de 06 meses em carteira

16 vagas

Auxiliar de padeiro

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na área

01 vaga

Auxiliar de pintor de automóveis

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Auxiliar de sushiman

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

03 vagas

Auxiliar mecânico

Ensino médio completo/ Atuar com ar condicionado

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Balconista de bar

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Barman

Ensino médio completo/ fluência verbal

Experiência mínima de 06 meses na função

04 vagas

Bombeiro hidráulico

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Cabeleireira

Vivência em colocação de mega-hair

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Carpinteiro

Disponibilidade para trabalhar em Goiás

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

10 vagas

Confeiteiro

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Controlador de pragas

Ensino fundamental completo/ CNH A

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Coordenador de loja

Residir nas proximidades do eixo Lauro de Freitas/Paralela/Imbuí

Sup. incompleto em ADM ou áreas afins/vivência com vendas em varejo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Cozinheiro geral

Vivência em cozinha industrial

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

07 vagas

Churrasqueiro

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Encarregado de estoque

Vivência com sistema tecfood

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Estágio em Administração

Ensino superior incompleto em ADM a partir do 4° semestre

Não exige experiência

01 vaga

Estágio em Sistema da Informação ou áreas afins

Ensino superior incompleto / CNH A

Não exige experiência

01 vaga

Estoquista

Conhecimentos em técnicas de congelamentos de alimentos

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Fiscal de operação

Ensino médio completo/ Altura acima de 1,6M/ Boa dicção

Não exige experiência

30 vagas

Funileiro soldador

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Garçom

Ensino médio completo/ Curso na área

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Garçom

Ensino médio completo/ disponibilidade para trabalhar na madrugada

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Garçonete

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Gerente de vendas

Ensino médio completo/ Boa comunicação/ informática

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Inspetor de segurança

Ensino médio completo/ curso de vigilante/porte físico

Experiência mínima de 06 meses na função

05 vagas

Manobrista

Ensino médio incompleto/ CNH B/ disponibilidade de horário

Não exige experiência

12 vagas

Marceneiro

Vivência com manutenção de portas em agências bancárias

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Mecânico de refrigeração

Ensino fundamental completo/ CNH B

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Mensageiro

Ensino médio completo/ CNH B

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Motoboy

Ensino médio completo/ CNH A/ Possuir moto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

15 vagas

Motoboy

Ensino fundamental completo/ Entrega de gás

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Oficial de manutenção predial

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Operador de áudio e iluminação

Disponibilidade para trabalhar em Imbassaí

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Operador de telemarketing

Ensino médio completo/Informática básica/Fluência verbal

Não exige experiência

230 vagas

Operador de trator e carregadeira

Ensino médio incompleto/ Curso de mecânica básica

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Padeiro

Vivência com preparo de massas

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Pintor de edifícios

Vivência em trabalhos com altura

Ensino fundamental completo/ Temporária

Experiência mínima de 06 meses na função

30 vagas

Pizzaiolo

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Promotor de vendas

Ensino médio completo/ CNH A/ boa comunicação

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Recepcionista de hospital

Vivência em hospital ou clínica

Ensino médio completo/ Curso na área/ Boa comunicação

Experiência mínima de 06 meses na função

03 vagas

Serralheiro de alumínio

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

04 vagas

Serralheiro de alumínio

Vivência na montagem de materiais de comunicação visual

Ensino médio completo/ fabricação de estruturas metálicas

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Servente de obras

Disponibilidade para trabalhar em Goiás

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

10 vagas

Supervisor de cozinha

Ensino médio completo/ supervisão de steward

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Supervisor de lava jato

Ensino médio completo/ Possuir moto/Gestão de equipes

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Técnico de edificações

Supervisão de produção e instalação de esquadrias

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Técnico em nutrição

Curso técnico em Nutrição/ boa comunicação

Experiência na função em área hospitalar ou clínica

03 vagas

Vendedor

Ensino médio completo/Boa comunicação/ CNH B/ Possuir carro

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Vendedor externo

Ensino médio completo/Boa comunicação/ Possuir moto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

25 vagas

Vendedor interno

Ensino superior incompleto/ Informática/ Boa comunicação

Experiência mínima de 06 meses em carteira

10 vagas

Vendedor interno

Vivência na venda de peças de máquinas pesadas

Ensino médio completo/ boa comunicação

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Vendedor interno

Vivência na venda de máquinas de pesadas - Tratores/bobcat

Ensino médio completo/ boa comunicação

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Vidraceiro

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

adblock ativo