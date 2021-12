Sinebahia oferece vagas para todos os níveis de escolaridade

O Sinebahia oferece mais de 500 vagas para diversos campos de trabalho nesta terça-feira, 04. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade, com ou sem experiência, nas mais diversas áreas, como comércio, serviços e atendimento ao público. As vagas estão disponíveis para Salvador e Lauro de Freitas.

Os interessados devem se dirigir à sede da Unidade, localizada na Avenida ACM nº. 3359 - Edf. Torres do Iguatemi, ou aos postos do SAC. As senhas serão distribuídas a partir das 6h30 e o atendimento ocorrerá entre 8h e 17h. É necessário que os candidatos estejam em posse do PIS, PASEP ou NIS, Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade.

Confira as vagas:

Açougueiro desossador

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vagas

Ajudante de conferencista

Vivência em entrega de jornais

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Ajudante de carga e descarga

Ensino fundamental completo/Possuir CDI

Experiência na mínima de 06 meses em carteira

10 vagas

Ajudante montador de estruturas metálicas

Residir nas proximidades de Camaçari ou Av. Paralela

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Ajudante de pizzaiolo

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Arquiteto

Disponibilidade para viagens

Ensino superior completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Arquivista de documentos

Vivência em atendimento de recepção

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Auxiliar de cozinha

Disponibilidade para trabalhar à noite

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

03 vagas

Auxiliar de manutenção predial

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

10 vagas

Cabeleireiro

Ensino médio incompleto/ Curso na área

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Costureira de máquinas industriais

Residir nas proximidades de Itinga

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

10 vagas

Cozinheiro de restaurante

Conhecimento em culinária oriental

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Cozinheiro de restaurante

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

03 vagas

Cozinheiro geral

Ensino fundamental completo

Experiência na mínima de 06 meses em carteira

04 vagas

Cozinheiro geral

Vivência com forno e fogão

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Cozinheiro geral

Residir nas proximidades de Lauro de Feitas

Ensino médio completo/ Comida a quilo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Cumim

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

03 vagas

Cumim

Residir no eixo Brotas - Rio Vermelho - Boca do Rio

Ensino fundamental completo/ Curso de Garçom

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Empacotador a mão

Ensino médio completo/ Temporária

Não exige experiência

20 vagas

Encarregado de serviços de limpeza

Ensino médio completo/Possuir moto

Experiência mínima de 06 meses na função

03 vagas

Estoquista

Disponibilidade de horário

Ensino médio completo/ Temporária

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Fiscal de loja

Vivência como vigilante

Ensino médio completo / Temporária/ Fluência verbal

Experiência de 06 meses em carteira

05 vagas

Garçom

Disponibilidade para trabalhar à noite

Ensino médio completo

Experiência de 06 meses na função

04 vagas

Inspetor de segurança

Ensino médio completo/ Curso de vigilante

Experiência mínima de 06 meses na função

08 vagas

Instalador de acessórios automotivos

Ensino médio completo

Experiência mínima de 03 meses em carteira

03 vagas

Maitre

Disponibilidade para trabalhar à noite

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vagas

Marceneiro de móveis

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Marmorista

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Mecânico de caminhão a diesel

Ensino médio completo/ CNH D

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Motoboy

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Operadora de caixa

Ensino médio completo/ Temporária/ Fluência verbal

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Operador de telemarketing

Informática básica / fluência verbal

Ensino médio completo

Não exige experiência

300 vagas

Operador de telemarketing

Ensino médio completo/ Fluência verbal/ Informática

Experiência mínima de 04 meses na função

50 vagas

Operador de vendas

Disponibilidade de horário

Ensino médio completo/ Temporária/ Fluência verbal

Experiência mínima de 03 meses em carteira

50 vagas

Padeiro

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses função

02 vagas

Promotor de vendas

Ensino médio completo/ Possuir moto

Experiência mínima de 03 meses na função

02 vagas

Promotor de vendas

Ensino médio completo/ Temporária/ Fluência verbal

Experiência mínima de 06 meses na função

05 vagas

Saladeiro

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Serralheiro de alumínio

Vivência com vidros temperados

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Serralheiro de alumínio

Ensino fundamental completo/CNH B

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Supervisor de serviços de limpeza

Ensino médio completo/ Possuir moto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Supervisor de vendas externas

Ensino superior incompleto em ADM e Marketing

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Tosador de animais domésticos

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Vendedor externo

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses função

02 vaga

Vendedora interna

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses função

01 vaga

Ofertas exclusivas para a unidade de Lauro de Freitas

Cortadora de Roupas

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Fundamental Completo

Experiência comprovada em carteira ou declaração

02 vagas

Empacotador (Menor aprendiz)

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Médio Incompleto/ 16 a 17 anos

Sem experiência

04 vagas

Marceneiro

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Médio Incompleto

Experiência comprovada em carteira ou declaração

06 vagas

Auxiliar de Limpeza (Pessoas com deficiência)

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac. Lauro de Freitas

Ensino Fundamental Incompleto

Não exige Experiência

05 vagas

Mecânico

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Fundamental Completo

Experiência comprovada em carteira ou declaração

01 vaga

Alinhador de Pneus

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Fundamental Completo

Experiência comprovada em carteira ou declaração

01 vaga

Montador de Móveis

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Fundamental Completo

Experiência em CTPS ou Declaração

01 vaga

Piscineiro

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Fundamental Completo

Experiência comprovada em carteira ou declaração

05 vagas

Jardineiro

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Fundamental Incompleto

Experiência comprovada em carteira ou declaração

05 vagas

Patisseiro

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Médio Incompleto

Experiência comprovada em carteira ou declaração

02 vagas

Estoquista

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Médio Completo

Experiência comprovada em carteira ou declaração

02 vagas

Promotor de Vendas

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Médio Incompleto

Experiência comprovada em carteira ou declaração

04 vagas

Estágio em Jornalismo

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Superior Incompleto

Experiência comprovada em carteira ou declaração

01 vaga

Garçom

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Médio Incompleto

Experiência comprovada em carteira ou declaração

06 vagas

Balconista de bar

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac. Lauro de Freitas

Ensino Médio Incompleto

Experiência comprovada em carteira ou declaração

03 vagas

Auxiliar de cozinha

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac. Lauro de Freitas

Ensino Médio Incompleto

Experiência comprovada em carteira ou declaração

02 vagas

Cozinheiro de restaurante

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac. Lauro de Freitas

Ensino Médio Incompleto

Experiência comprovada em carteira ou declaração

01 vaga

Consultor de Vendas

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac Lauro de Freitas

Ensino Médio Incompleto

Experiência comprovada em carteira ou declaração

03 vagas

