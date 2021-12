O Sinebahia oferece vagas de emprego para esta quarta-feira, 10. Os interessados deverão ir à unidade central da entidade, situada na Avenida ACM nº. 3359 - Edf. Torres do Iguatemi, ou aos postos do SAC. O atendimento é feito das 7h às 17h, mediante distribuição de senhas, entregues a partir das 6h10.

O candidato deve levar o número do PIS, PASEP ou NIS; Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade. As vagas podem ser preenchidas ao longo do dia.

Confira relação completa de vagas:

Açougueiro

Ensino médio completo/ atendimento ao cliente

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Ajudante de carga e descarga

Residir nas proximidades da Suburbana

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

25 vagas

Alinhador de direção

Conhecimento básico de mecânica

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Alinhador de rodas

Residir nas proximidades de Itapuã

Fundamental completo/ conhecimento em vendas

Experiência mínima de 06 meses na função

05 vagas

Arquivista

Ensino médio completo/ Informática

Experiência mínima de 06 meses em carteira

08 vagas

Assistente de RH

Residir nas proximidades de Itapoan

Ensino superior incompleto em RH

Experiência mínima de 06 em carteira

01 vaga

Atendente de piscina

Atuar em cruzeiro marítimo

Ensino médio completo/ Inglês intermediário/ temporária

Desejável experiência na função

20 vagas

Auxiliar de cozinha

Preparo de salgados e frios

Médio completo/Disponibilidade para atuar na madrugada

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Auxiliar de depósito

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Auxiliar de estoque

Ensino médio completo/ Boa comunicação

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Auxiliar de faturamento

Conhecimento em legislação municipal, estadual e federal

Superior incompleto em Contabilidade ou ADM/ Boa comunicação

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Auxiliar de pintor de automóveis

Atua no preparo de veículos para pintura

Fundamental incompleto/ conhecimento em pintura

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Auxiliar de recepção

Ensino médio completo/ Atuar em hospital

Experiência mínima de 06 meses em carteira

08 vagas

Borracheiro

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Cabeleireira de SPA

Disponibilidade para morar em Imbassaí

Médio completo/ cursos na área/ Atuar em Hotel

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Chefe de setor de limpeza

Disponibilidade para realizar viagens

Ensino médio completo/ Possuir moto/ Informática

Experiência mínima de 03 meses na função

01 vaga

Comprador

Disponibilidade para residir em Santo Antônio de Jesus

Superior completo em ADM ou Logística/ Atuar com confecções

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Contínuo

Residir nas proximidades de Itapuã

Ensino médio completo/ Boa comunicação

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Controlador de audiovisual

Manuseio de equipamentos audiovisuais

Médio completo/ informática/ hardware/ software

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Coordenador de manutenção Mecânica

Disponibilidade para morar em Alagoinhas

Médio completo/ possuir CREA/ Domínio do Excel

Experiência mínima de 06 meses na função

05 vagas

Coordenador de recepção

Disponibilidade para residir em Juazeiro/ Atuar em hospital

Ensino superior completo/ Perfil de liderança

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Coordenador do setor de enfermagem

Disponibilidade para residir em Juazeiro/ Atuar em hospital

Ensino superior completo em Enfermagem/ Perfil de liderança

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Coordenador do setor de nutrição

Disponibilidade para residir em Juazeiro/ Atuar em hospital

Ensino superior completo em Nutrição/ Perfil de liderança

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Cumim

Ensino médio completo/ Curso na área/ Boa dicção

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Eletricista bobinador

Ensino médio completo/ curso na área/ CNH B

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Encarregado de açougue

Disponibilidade para morar em Imbassaí

Ensino médio completo/ Atuar em Hotel

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Engenheiro de Automação

Disponibilidade para morar em Alagoinhas/ Informática

Superior completo em Eletrônica/ Elétrica ou Mecatrônica

Experiência mínima de 06 meses na função

05 vagas

Engenheiro de produção

Disponibilidade para morar em Alagoinhas

Superior em incompleto/ Curso Técnico em Mecânica/ Eletrônica ou Elétrica

Experiência mínima de 06 meses na função

05 vagas

Estágio em Administração ou Secretariado

Superior incompleto em ADM ou Secretariado/Informática

Não exige experiência

01 vaga

Fiscal de loja

Residir nas proximidades de Paripe

Ensino médio completo/ segurança patrimonial

Experiência mínima de 06 meses na função

04 vagas

Garçom

Ensino médio completo/ Curso na área/ Boa comunicação

Experiência mínima de 06 meses em carteira

04 vagas

Gerente administrativo

Superior incompleto em ADM/ Desejável possuir veículo

Experiência mínima de 03 meses em carteira

01 vaga

Gerente de SPA

Disponibilidade para morar em Imbassaí/ Atuar em Hotel

Superior completo em ADM ou Ciências Contábeis

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Guia de turismo

Atuar em cruzeiro marítimo

Ensino médio completo/ Inglês intermediário/ temporária

Desejável experiência na função

15 vagas

Instalador de antenas

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

20 vagas

Marceneiro

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Massagista de SPA

Disponibilidade para morar em Imbassaí

Médio completo/ cursos na área/ Atuar em Hotel

Experiência mínima de 06 meses na função

04 vagas

Mecânico de automóveis

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Mecânico de automóveis

Ensino médio completo/ CNH B

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Mecânico de empilhadeiras

Vivência paleteiras, motor redutor e compressores

Ensino médio completo/ Curso de eletromecânica

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Mecânico de refrigeração

Montagem e instalação de Câmaras

Ensino médio completo/ curso na área/ CNH B

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Operador de compressores em refrigeração

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Operador de telemarketing

Ensino médio completo/ Informática / boa dicção

Não exige experiência

3000 vagas

Operador de telemarketing

Ensino médio completo/ Informática/ Boa dicção

Experiência mínima de 03 meses em carteira

25 vagas

Promotor de vendas

Ensino médio completo/ possuir moto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

20 vagas

Recepcionista

Disponibilidade para residir em Imbassaí

Ensino médio completo/ Possuir espanhol básico

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Supervisora de SPA

Disponibilidade para morar em Imbassaí/ a partir do 3° semestre

Superior incompleto em ADM ou Ciências Contábeis

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Supervisor de contratos

Vivência na área comercial e relatórios

Ensino médio completo/ Informática

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Técnico de instalação de MUX

Vivência com cabos multicoaxial e instalações de bastidores

Ensino médio completo/ CNH B/ Perfil de liderança

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Técnico de manutenção eletrônica

Disponibilidade para morar em Alagoinhas

Ensino médio completo/ Curso técnico na área

Experiência mínima de 06 meses em carteira

15 vagas

Técnico em mecânica

Disponibilidade para morar em Alagoinhas

Ensino médio completo/ Curso técnico na área

Experiência mínima de 06 meses em carteira

15 vagas

Técnico em Eletromecânica

Disponibilidade para morar em Alagoinhas

Ensino médio completo/ Curso técnico na área/ NR10

Experiência mínima de 06 meses em carteira

08 vagas

Terapeuta de SPA

Disponibilidade para morar em Imbassaí

Superior completo em Psicologia/ atuar em Hotel

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Ofertas exclusivas para unidade de Lauro de Freitas

Cozinheiro industrial

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Assistente administrativo

Imprescindível experiência com nota fiscal eletrônica

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Caseiro

Ensino fundamental incompleto

Não exige experiência

01 vaga

Gesseiro Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

40 vagas

Lavador de carro

Ensino médio completo

Experiência mínima de 03 meses em carteira

01 vaga

Fiscal de loja

Ensino médio completo

Não exige experiência

04 vagas

Auxiliar de deposito

Ensino fundamental incompleto

Não exige experiência

04 vagas

Auxiliar de limpeza

Ensino fundamental incompleto

Não exige experiência

04 vagas

