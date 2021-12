SineBahia oferece serviços gratuitos no bairro do Calabetão

O Serviço de Intermediação para o Trabalho Móvel (SineBahia), vinculado à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado (Setre), estará nestas terça e quarta-feira (13 e 14), das 8 às 14h, na Praça da Luz, no bairro do Calabetão, em Salvador.

Nestes dois dias, será oferecido, gratuitamente, o serviço de emissão de carteira de trabalho (CTPS), com cadastro de trabalhadores e Intermediação de Mão de Obra (IMO). Para ser atendido, é preciso apresentar RG, CPF, comprovante de residência e CTPS.

Em caso de emissão da segunda via da carteira de trabalho, é preciso apresentar o Boletim de Ocorrência (B.O.) de perda ou roubo do documento pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP), por meio de uma delegacia, contendo o número do PIS.

adblock ativo