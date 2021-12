SineBahia oferece 998 vagas de emprego para segunda-feira

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece 998 vagas de emprego para próxima segunda-feira, 13, em Salvador. Entre as funções oferecidas estão operador de telemarketing (650), motorista de ônibus rodoviário (40), corretor de seguros (15), gesseiro montador (10), entre outras.

Os candidatos interessados devem se dirigir à unidade central do SineBahia, situada na Avenida ACM nº. 3.359 - Edf. Torres do Iguatemi, ou aos postos do SAC das 7h às 17h. As senhas serão distribuídas a partir das 6h10.

É necessário que os candidatos apresentem o número do PIS, PASEP ou NIS; Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade.

