O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece 891 vagas de emprego para esta quarta-feira, 16, em Salvador (817) e Lauro de Freitas (74).

Os candidatos interessados devem se dirigir à unidade central do SineBahia, situada na Avenida ACM no. 3359 - Edf. Torres do Iguatemi, ou aos postos do SAC das 7h às 17h. As senhas são distribuídas às 6h10.

É necessário que os interessados apresentem o número do PIS, PASEP ou NIS; Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade.

Os candidatos de Lauro de Freitas devem procurar exclusivamente a unidade da região.

Supermercados

O SineBahia oferece também 148 oportunidades de trabalho em supermercados com 11 ocupações diferentes. Dentre elas, há 40 vagas para fiscal de prevenção de perdas, sendo necessário experiência mínima de seis meses na carteira, além de ensino médio completo.

Há oportunidades também para os cargos de auxiliar de padeiro (15), atendente do setor de frios e laticínios (20), balconista de açougue (20), ajudante de açougueiro (20), entre outras.

Os candidatos interessados devem se dirigir à Unidade Central do SineBahia (Avenida ACM no. 3359 - Edf. Torres do Iguatemi) ou aos postos do SAC, apresentando RG, CPF, Carteira de Trabalho e comprovantes de residência e escolaridade.

