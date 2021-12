SineBahia oferece 839 vagas para ramo da construção civil

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece 839 vagas para atuar em 17 ocupações diferentes no ramo da construção civil para o ano de 2015. As ocupações que oferecem o maior número de vagas são: carpinteiro (230), montador de andaimes (175), pedreiro de acabamento (130), e servente (128). Para concorrer às oportunidades é necessário ter experiência na função e ensino fundamental incompleto.

Os interessados já podem procurar a Unidade Central do SineBahia (Av. ACM, nº 3359, Edf. Torres do Iguatemi), ou qualquer unidade nos postos SAC a partir desta sexta-feira, 19, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF e comprovante de residência. Na Unidade Central, o horário de atendimento é de 7h às 17h, e as senhas começam a ser distribuídas a partir de 6h10.

