O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece 820 vagas de emprego nesta sexta-feira, 12, em Salvador (771), Lauro de Freitas (38) e Simões Filho (11). A função de operador de telemarketing oferece 550 vagas que não exigem experiência, apenas ensino médio completo e informática básica. Funções como vidraceiro, camareira de hotel, pintor de edifícios, entre outras, também estão disponíveis.

Os candidatos interessados devem se dirigir à unidade central do SineBahia, situada na Avenida ACM nº. 3.359 - Edf. Torres do Iguatemi, ou aos postos do SAC das 7h às 17h. As senhas serão distribuídas a partir das 6h10. Moradores de Lauro de Freitas devem procurar exclusivamente a unidade da região.

Documentação necessária: Número do PIS, PASEP ou NIS; Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade.

Simões Filho

Os candidatos interessados devem se dirigir ao Sinebahia Simões Filho, situada na Avenida Walter Aragão de Souza s/nº, no Centro Social Marta Alencar ao lado do INSS das 8h às 16h. As senhas serão distribuídas a partir das 7h.

É necessária a apresentação do número do PIS, PASEP ou NIS; Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade.

Documentário

A Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) lança nesta sexta-feira, 12, às 19h, o documentário "A Cor do Trabalho" em sessão especial de apresentação aberta ao público no Teatro UNEB, no Campus I da Universidade, no Cabula. Dirigido pelo cineasta Antônio Olavo, o documentário faz um resgate histórico da relação do negro com o trabalho na Bahia, desde a época da escravatura até os dias atuais."

