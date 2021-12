SineBahia oferece 81 vagas para agentes de segurança

O SineBahia oferece 81 vagas para a função de agente de segurança. Os interessados devem se dirigir à Unidade Central do SineBahia (localizada na Avenida ACM, 3.359 - Edf. Torres do Iguatemi), ou aos postos do SAC em Salvador, munidos da carteira de trabalho, RG, CPF e comprovantes de escolaridade e residência.

O trabalhador deve possuir o ensino médio completo, CNH B, noções de informática e boa dicção. Terá como diferencial o candidato que apresentar a comprovação de um curso na área. O salário é de R$ 1.123 e outros benefícios e os profissionais atuarão no apoio ao atendimento e à vigilância.

