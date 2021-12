SineBahia oferece 700 vagas para operador de telemarketing

O SineBahia oferece 700 vagas para profissionais que desejam atuar em telemarketing, nesta terça-feira, 10. É necessário ter ensino médio completo, informática e boa dicção.

Para concorrer às vagas, os interessados devem se dirigir à Unidade Central do SineBahia (localizada na Avenida ACM, 3359 - Ed. Torres do Iguatemi) ou aos postos do SAC, com carteira de trabalho, RG, CPF, comprovantes de escolaridade e de residência e os números do PIS e PASEP.

O atendimento é das 7h às 17h (senhas distribuídas a partir das 6h10).

adblock ativo