SineBahia oferece 644 vagas para esta sexta-feira, 5

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) disponibiliza 644 vagas para Salvador nesta sexta-feira, 5. Entre as oportunidades, 56 vagas são destinadas a jovens aprendizes para a função de auxiliar de pedreiro. Não há a exigência de experiência ou de ensino fundamental completo.



Os candidatos interessados devem se dirigir aos postos do SAC das 7h às 17h. As senhas serão distribuídas a partir das 6h10. É imprescindível que os candidatos apresentem o número do PIS, PASEP ou NIS; Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade.



Excepcionalmente nesta sexta-feira, os serviços de Intermediação de Mão de Obra, Qualificação (cursos e oficinas), PATRA, CrediBahia e Cálculo Trabalhista, realizados na unidade central do SineBahia, estarão suspensos. O motivo é a realização do pagamento do Seguro-Defeso Pescador Artesanal (SPDA) que acontecerá na unidade. O atendimento ao público em geral será normalizado a partir de segunda-feira, 8.





adblock ativo