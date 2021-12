SineBahia oferece 500 vagas para pedreiro

O SineBahia oferece 500 vagas para pedreiros que atuarão em uma obra no estado de São Paulo. É exigido dos candidatos apenas o ensino fundamental incompleto e a experiência na função. A empresa oferece transporte, refeições, alojamento, plano de saúde, cesta básica e salário de R$ 1.412.



Interessados devem comparecer à Unidade Central do SineBahia (Edf. Torres do Iguatemi, Av. ACM) exclusivamente nesta quarta-feira, 11, com Carteira de Trabalho, RG, CPF e comprovante de residência. O atendimento é das 7h às 17h.

adblock ativo