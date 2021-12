Sinebahia oferece 44 vagas para trabalhar em hotel

O Sinebahia em parceria com uma rede do setor hoteleiro oferece, nesta quinta-feira, 30, 44 vagas de emprego em Imbassaí.

Há oportunidades para ajudante de cozinha, animador de eventos, assistente de governanta, camareira, cozinheiro, encarregado de lavanderia, jardineiro, marceneiro, preparador físico, mensageiro, recepcionista, supervisor de recepção e técnico de refrigeração.

Os candidatosdevem ter disponibilidade para residir no hotel. É necessário se dirigir à unidade central do Sinebahia, localizada na Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), no Edifício Torres do Iguatemi, ou aos postos do SAC, munidos da carteira de trabalho, RG, CPF, comprovantes de escolaridade e residência.

