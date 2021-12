SineBahia oferece 426 vagas de emprego na capital baiana

Interessados em procurar emprego nesta quarta-feira, 31, pode se dirigir ao posto do SineBahia para se candidatar a uma das 426 vagas em Salvador. O serviço de mão-de-obra oferece vagas na área de auxiliar de linha de produção, cabeleireira, consultor de vendas, empregada doméstica, cumim, ciclista mensageiro, dentre outras oportunidades.

Os candidatos devem se dirigir à unidade central do SineBahia (Av. ACM nº. 3359 - Edf. Torres do Iguatemi) ou aos postos do SAC até as 17h. É preciso portar o número do PIS, PASEP ou NIS, carteira de trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade.

Confira as vagas disponíveis

Administrador de edifícios

Ensino médio completo/CNH B/ Masculino

Experiência mínima de 06 meses em carteira

08 vagas

Ajudante de carga e descarga

Residir nas proximidades de Simões Filho

Ensino médio completo/ quadro masculino

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Ajudante de carga e descarga

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

04 vagas

Analista de recursos humanos

Domínio do pacote Office

Ensino superior completo em Gestão de RH ou ADM

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Assistente administrativo

Residir nas proximidades de Lauro de Freitas

Ensino médio completo/ informática avançada

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Atendente de bar

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Auxiliar de cobrança

Conhecimento em rotinas bancárias

Ensino médio completo/ Pacote Office

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Auxiliar de escritório

Ensino médio completo/ pacote Office

Experiência mínima de 03 meses na função

01 vaga

Auxiliar de linha de produção

Residir nas proximidades de Cajazeiras

Ensino médio completo/ quadro masculino

Experiência mínima de 06 meses em carteira

20 vagas

Auxiliar de manutenção predial

Ensino fundamental completo/Temporário

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Auxiliar de marceneiro

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Auxiliar mecânico de refrigeração

Atuar com ar-condicionado/bomba hidráulica/bebedouro

Ensino médio completo/ curso na área/ Masculino

Experiência mínima de 06 meses em carteira

10 vagas

Cabeleireira

Vivência em aplicação de mega-hair

Ensino médio completo/

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Charqueador

Ensino fundamental completo/ Temporário

Experiência mínima de 02 meses na função

10 vagas

Ciclista mensageiro

Ensino fundamental completo/ quadro masculino

Experiência mínima de 06 meses em carteira

10 vagas

Copeiro

Ensino médio completo/desejável curso de copeiro

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Cumim (Aprendiz)

Ensino médio incompleto

Não exige experiência

02 vagas

Empregada doméstica

Disponibilidade para dormir no local de trabalho

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Empregada doméstica

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Encarregado de pedreiros

Ensino médio completo/ vasto conhecimento

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Estágio em Ciências da Computação ou SI

Ensino superior incompleto

Não exige experiência

02 vagas

Estagio para ensino médio

Atuar como assistente administrativo/ Estudar a noite

Ensino médio incompleto/ quadro feminino

Não exige experiência

02 vagas

Estágio técnico em eletromecânica

Ensino médio completo/ cursando eletromecânica

Não exige experiência

04 vagas

Estoquista

Ensino médio completo/ quadro masculino/Temporário

Experiência mínima de 06 meses em carteira

40 vagas

Fiscal de loja

Atuar em shopping/ quadro masculino

Ensino médio completo/ fluência verbal

Experiência mínima de 06 meses em carteira

40 vagas

Garçom

Residir nas proximidades de Brotas

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Garçom

Ensino médio completo/ inglês intermediário

Experiência mínima de 03 meses na função

01 vaga

Garçonete

Residir nas proximidades de Itapuã

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Gravador de chapa

Ensino médio completo/Atuar em horário de shopping

Experiência mínima de 06 meses na função

04 vagas

Inspetor dimensional de estruturas metálicas

Ensaio visual e controle dimensional de materiais

Ensino médio completo/curso técnico na área

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Líder de depósito de mercadoria

Recebimento e conferencia de mercadoria

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Manicure

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

03 vagas

Manobrista

Ensino médio completo/ CNH B/ quadro masculino

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Marceneiro

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Marmorista

Ensino fundamental completo/quadro masculino

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Montador de equipamentos eletrônicos

Equipamentos de áudio/vídeo e informática

Ensino médio completo/ CNH B/ pacote Office

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Montador de móveis e madeiras

Ensino médio completo/ Temporário

Experiência mínima de 06 meses na função

05 vagas

Motoboy

Ensino médio completo/ possuir moto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

10 vagas

Motorista de caminhão leve

Ensino fundamental completo/CNH D/ Curso MOPP

Experiência mínima de 06 meses em carteira

04 vagas

Motorista entregador

Residir nas proximidades do Rio Vermelho

Ensino médio completo/ CNH B

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Operadora de caixa

Atuar em shopping

Ensino médio completo/ Temporário

Experiência mínima de 06 meses em carteira

15 vagas

Operador de manutenção eletromecânica

Desejável conhecimento em hidráulica e civil

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Operador de vendas

Atuar em shopping

Ensino médio completo/ Temporário

Experiência mínima de 03 meses em carteira

30 vagas

Padeiro

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 03 meses na função

03 vagas

Patisseiro

Ensino médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função

02 vagas

Professor de espanhol

Ensino superior completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Promotor de vendas

Atuar em shopping/ quadro masculino

Ensino médio completo/ fluência verbal

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Relojoeiro

Ensino médio completo/Atuar em horário de shopping

Experiência mínima de 06 meses na função

04 vagas

Recepcionista

Preenchimento do quadro masculino

Ensino médio completo/inglês intermediário

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Serralheiro

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

06 vagas

Serralheiro

Ensino fundamental completo/ curso na área

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Supervisor de vendas comercial

Possuir moto / vivência com produtos alimentícios

Ensino superior incompleto em ADM ou Contabilidade

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Técnico de análise química

Disponibilidade para trabalhar em Valença

Curso técnico em química

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Técnico de controle de meio ambiente

Disponibilidade para trabalhar em Valença/ informática

Curso técnico em meio ambiente/quadro masculino

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Técnico de edificações

Conhecimento no programa MS Project

Ensino médio completo/curso na área

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Técnico de telefonia

Ensino médio completo/Atuar em horário de shopping

Experiência mínima de 06 meses na função

04 vagas

Técnico em eletromecânica

Residir nas proximidades de Lauro de Freitas

Ensino médio completo/ CREA/ NR10

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Técnico em equipamentos médicos

Curso de elétrica/primeiros socorros/combate a incêndio

Ensino médio completo/curso técnico na área

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Tosador de animais domésticos

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Vendedor

Disponível para viagens/ possuir carro/inglês intermediário

Superior completo em ADM ou Comunicação

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Vendedor de serviços

Ensino médio completo/ informática básica

Experiência mínima de 06 meses na função

05 vagas

Vendedor interno

Atuar em loja de sapatos/ Temporário

Ensino médio completo/informática

Experiência mínima de 06 meses em carteira

100 vagas

Vendedor interno

Desejável residir nas proximidades de Cajazeiras X

Ensino médio completo/Informática

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Vendedor interno

Vivência com materiais de construção

Ensino médio completo/ Quadro masculino

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Vendedora interna

Vivência em vendas de autopeças

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Vendedora interna

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

10 vagas

Vigilante

Desejável residir nas proximidades de Piatã

Ensino médio completo/ desejável curso na área

Experiência mínima de 06 meses em carteira

04 vagas

adblock ativo