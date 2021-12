Sinebahia oferece 317 vagas para capital e interior

O Sinebahia oferece 317 vagas para Salvador e cidades do interior na próxima segunda-feira, 31. Há oportunidades para analista comercial, barman, Mecânico de refrigeração, operador de telemarketing, dentre outros [confira a lista abaixo].

Os interessados devem se dirigir à unidade central do Sinebahia, localizada na Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), no Edifício Torres do Iguatemi, ou aos postos do SAC. O horário de funcionamento é das 7h às 17h. As senhas começam a ser distribuídas a partir das 6h10.

Para as cidades do interior, há oportunidades para repositor de mercadorias, motorista de caminhão, confeiteiro, dentre outros. Os candidatos interessados devem se dirigir à unidade do Sinebahia do município correspondente.

