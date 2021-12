Sinebahia oferece 300 vagas para trabalhar no Carnaval

O SineBahia oferece 300 vagas de segurança de eventos para trabalhar durante o Carnaval de Salvador. Os candidatos, que irão atuar em blocos e camarotes, devem ter ensino fundamental completo, mais de 18 anos, curso na área e experiência mínima de três meses na função. A empresa contratante oferece diárias no valor mínimo de R$ 65. Esse valor varia, dependendo do evento.

Os interessados devem se dirigir à unidade central do Sinebahia, localizada na Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), no Edifício Torres do Iguatemi, ou aos postos do SAC. O horário de funcionamento é das 7h às 17h. As senhas começam a ser distribuídas a partir das 6h10.

