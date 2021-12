Sinebahia oferece 295 vagas na próxima segunda em Salvador

O Sinebahia oferece 295 vagas na próxima segunda-feira, 3, em Salvador. Tem oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de cozinha, auxiliar de barman, cozinheiro geral, entre outras.

Os candidatos interessados devem se dirigir à unidade central do Sinebahia, localizada na Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), no Edifício Torres do Iguatemi, ou aos postos do SAC. O horário de funcionamento é das 7h às 17h. As senhas começam a ser distribuídas a partir das 6h10.

É preciso levar carteira de trabalho, RG, CPF, comprovante de residência, certificado de escolaridade, além do número do PIS, PASEP ou NIS.

Confira as vagas:

Ajudante de carga e descarga

Ensino nédio completo

Experiência mínima de 03 meses na função

70 vagas

Ajudante de carga e descarga

Ensino médio completo

Não exige experiência

120 vagas

Ajudante de cozinha

Disponibilidade para residir em Imbassaí

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Aplicador de resinas em pisos

Ensino médio completo / Temporária

Experiência mínima de 03 meses em carteira

01 vaga

Assistente de governanta

Disponibilidade para residir em Imbassaí

Superior completo em Turismo ou Hotelaria

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Assistente de qualidade

Disponibilidade para residir em Imbassaí

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Auxiliar de barman

Residir nas proximidades do Rio Vermelho

Ensino médio completo/ Disponibilidade para trabalhar a noite

Experiência mínima de 06 meses na função

15 vagas

Auxiliar de depósito

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

07 vagas

Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica

Disponibilidade para residir em Imbassaí

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Chapista de automóveis

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Cozinheiro geral

Disponibilidade para residir em Imbassaí

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Eletricista de instalações prediais

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Garçom

Residir nas proximidades do Rio Vermelho

Ensino médio completo/ Disponibilidade para trabalhar a noite

Experiência mínima de 06 meses na função

15 vagas

Inspetor de sinistros

Ensino médio completo / CNH B

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Mecânico de bombas hidráulicas

Disponibilidade para trabalhar em Sauípe

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Mensageiro

Disponibilidade para residir em Imbassaí

Ensino médio completo/ CNH B

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Motorista de caminhão

Vivência em transporte de mercadorias

Ensino médio completo/ CNH D

Experiência mínima de 06 meses em carteira

30 vagas

Operadora de caixa

Disponibilidade para trabalhar a noite

Médio completo / Residir nas proximidades do Rio Vermelho

Experiência mínima de 06 meses em carteira

08 vagas

Promotor de vendas

Venda de telefonia móvel.

Ensino médio completo/ boa comunicação

Experiência mínima de 06 meses em carteira

10 vagas

Recepcionista

Disponibilidade para residir em Imbassaí

Ensino médio completo/ inglês ou espanhol fluente

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Secretário escolar

Contrato de 01 ano / Conhecimento no pacote office

Superior completo em Secretariado/Pedagogia ou RH

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

