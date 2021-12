SineBahia oferece 250 vagas de emprego nesta segunda-feira

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece 250 vagas para esta segunda-feira, 27, em Salvador, Itabuna e Santo Antônio de Jesus. São 114 vagas para Salvador, 107 para Itabuna e 29 para Santo Antônio de Jesus.

Em Itabuna estão sendo disponibilizadas 90 vagas para motorista de ônibus rodoviário, com Curso MOPP e de transporte além de ter experiência mínima de 6 meses na função. Em Salvador, são disponibilizadas 38 vagas para bilheteiro de transportes coletivos, com ensino médio completo além de experiência mínima de 6 meses em carteira. (Confira abaixo tabela completa).

Todos os interessados deverão se dirigir à unidade central do SineBahia, que fica localizada na Avenida ACM nº. 3359 - Edf. Torres do Iguatemi, ou aos postos do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) das 7h às 16h. As senhas serão distribuídas a partir das 6h10.

É imprescindível portar número do PIS, PASEP ou NIS; Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade.

Nas unidades Itabuna e Santo Antônio de Jesus os interessados deverão procurar os respectivos endereços: Unidade Itabuna - Avenida Aziz Maron, SN, Bairro Jardim Vitória (Shopping Jequitibá); Unidade Santo Antônio de Jesus - Av. Roberto Santos, s/n Shopping Itaguari 2° piso.

