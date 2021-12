O Sinebahia oferece 240 vagas de emprego para esta segunda-feira, 31. As oportunidades são para diversas áreas, incluindo comercial, hotelaria, manutenção, telemarketing e segurança. Interessados devem procurar a sede do órgão, na avenida ACM, ou nos postos do SAC. O atendimento é das 7 às 17 horas. É necessário levar RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência, certificado de escolaridade e número do PIS, Pasep ou NIS.

Confira as vagas:

Ajudante de serralheiro de alumínio

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Analista comercial

Domínio do pacote office / VBA

Superior incompleto em ADM / TI ou SI / Inglês básico

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Animador de eventos

Disponibilidade para residir em Imbassaí

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Auxiliar de instalador de som e acessórios

Ensino médio completo/ CNH B

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Barman

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Camareira de hotel

Disponibilidade para residir em Imbassaí

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Coordenador em segurança do trabalho

Disponibilidade para realizar viagens

Médio completo/ curso na área/ Perfil de liderança

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Encarregado de lavanderia

Disponibilidade para residir em Imbassaí

Ensino médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função

01 vaga

Mecânico de refrigeração

Ensino médio completo/ CNH B

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Operador de ADSL

Conhecimento na área de telecomunicações

Ensino médio completo / possuir moto / informática

Não exige experiência

15 vagas

Operador de irrigação

Disponibilidade para residir em Imbassaí

Ensino médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função

01 vaga

Operador de telemarketing

Ensino médio completo/ informática / boa dicção

Não exige experiência

200 vagas

Patisseiro

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Recepcionista de hotel

Disponibilidade para residir em Imbassaí

Ensino médio completo / Espanhol ou inglês fluente

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas



Recepcionista de hotel

Médio completo/ Conhecimento em informática

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Reparador de aparelhos eletrodomésticos

Médio completo/ CNH B/ Curso de eletrônica

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Técnico de manutenção em impressoras

Ensino médio completo/ curso na área / possuir moto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Vendedor de consórcio

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

