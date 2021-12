Sinebahia oferece 184 vagas para Salvador

O Sinebahia oferece 184 vagas de emprego nesta segunda, 25, nas unidades de Salvador. Há oportunidades para auxiliar de oftalmologia, açougueiro, eletricista de instalações em veículos, mecânico de automóveis pesados, médico sanitarista, médico cardiologista, marceneiro entre outros (confira todas as vagas abaixo).

Os interessados devem se dirigir à unidade central do Sinebahia, localizada na Avenida ACM, no Edifício Torres do Iguatemi, ou aos postos do SAC. O horário de funcionamento é das 7h às 17h. As senhas são distribuídas a partir das 6h10.

É necessário levar carteira de trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além do número do PIS, PASEP ou NIS.

