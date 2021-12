O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece 1.409 vagas de emprego nesta quinta-feira, 27, sendo 1.367 em Salvador, 34 em Lauro de Freitas e oito em Jequié. [confira lista completa abaixo].

Entre as oportunidades para Salvador, 900 são para operador de telemarketing. As vagas não exigem experiência e podem ser ocupadas por pessoas que têm mais de 18 anos de idade e já tenham concluído o ensino médio.

Segundo a assessoria do SineBahia, os aprovados receberão salário ainda não informado pela empresa e terão direito a assistência médica e odontológica, ticket alimentação e vale-transporte.

Os interessados deverão se dirigir à unidade central do SineBahia, que fica localizada na avenida ACM (nº. 3359, no Edf. Torres do Iguatemi), ou aos postos do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), das 7h às 17h. As senhas serão distribuídas a partir das 6h10.

É imprescindível portar número do PIS, PASEP ou NIS; Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade.

Nas unidades de Lauro de Freitas e Jequié, os interessados deverão procurar os respectivos endereços:

Unidade Lauro de Freitas - Av. Santos Dumont, Shopping Passeio Norte, G1, Km 3.5 - Estrada do Côco;

Unidade Jequié - Rua da Itália nº20, sala 12, Centro.

