SineBahia oferece 120 vagas para merendeira escolar

O SineBahia oferece 120 vagas para trabalhar como merendeira em escolas. É imprescindível que as candidatas tenham vivência na área da alimentação. Além disso, é necessário possuir ensino fundamental completo e experiência mínima de três meses na função.

Os candidatos devem se dirigir à Unidade Central do SineBahia (Avenida ACM nº. 3359 - Edf. Torres do Iguatemi) ou aos postos do SAC, apresentando RG, CPF, Carteira de Trabalho, foto, comprovantes de residência e escolaridade.

