O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece 1.162 vagas de emprego nesta terça-feira, 28, em Salvador (1.096) e Lauro de Freitas (66). Há vagas para operador de telemarketing (625), servente de limpeza (80), vendedor interno (60), técnico de enfermagem (18), entre outras funções.

Os candidatos interessados devem se dirigir à unidade central do SineBahia, situada na Avenida ACM nº. 3.359 - Edf. Torres do Iguatemi, ou aos postos do SAC das 7h às 17h. As senhas serão distribuídas a partir das 6h10. Candidatos de Lauro de Freitas devem se dirigir exclusivamente à unidade da região.

É imprescindível que os candidatos apresentem o número do PIS, PASEP ou NIS; Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade.

