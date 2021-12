O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece 1.101 vagas de emprego nesta sexta-feira, 31, em Salvador (889), Lauro de Freitas (32) e Itabuna (13). Entre as oportunidades para a capital baiana, 150 são destinadas exclusivamente à pessoas com deficiência, com funções como auxiliar de limpeza (50), atendente de telemarketing (30), ajudante de obras (10), entre outras.

Nesta sexta, o atendimento será suspenso na Unidade Central do serviço, em virtude da transferência do feriado do Dia do Servidor Público. Na capital e Região Metropolitana, funcionam apenas as unidades do shoppings Barra, Shopping Bela Vista, Shopping Paralela, Salvador Shopping, Liberdade, Pau da Lima, Periperi, Pernambués, SAC Servidor e Lauro de Freitas. Já no interior do Estado, os postos de Juazeiro, Santo Antônio de Jesus e Itabuna, além dos Pontos Cidadão de Inhambupe e Coaraci, estarão abertos.

Os interessados devem se dirigir às unidades do SineBahia ou aos postos do SAC entre 7h e 17h. As senhas serão distribuídas a partir das 6h10. Os candidatos das vagas para pessoas com deficiência devem procurar exclusivamente a Unidade CAPAZ, localizada no Shopping Barra.

É imprescindível que os candidatos apresentem o número do PIS, PASEP ou NIS; Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade.

