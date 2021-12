SineBahia oferece 1020 vagas para operador de telemarketing

O SineBahia oferece 1115 vagas de emprego, 1020 delas para operador de telemarketing, nesta sexta-feira, 14, em Salvador. Tem oportunidades para orientador de tráfego para estacionamento, motorista de ônibus rodoviário, Promotor de vendas, entre outras. [Confira todas as vagas abaixo]

Os interessados devem se dirigir à unidade central do Sinebahia, localizada na Avenida ACM, no Edifício Torres do Iguatemi, ou aos postos do SAC.

O horário de funcionamento é das 7h00 às 17h00, e as senhas são distribuídas a partir das 6h10.

É preciso levar número do PIS, PASEP ou NIS, carteira de trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade.

