SineBahia Móvel realiza atendimento ao público LGBT no Pelourinho

O governo do estado, por meio das secretarias do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) e Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS), realiza nesta quarta-feira, 13, a partir das 9h até as 15h, uma edição do SineBahia Móvel voltada para o público LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais ou Transgêneros).

A ação acontece no Casarão da Diversidade, no Pelourinho (Centro Histórico de Salvador). Serão oferecidos serviços de emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), inscrição para cursos de qualificação profissional, atualização do nome social na CTPS entre outros.

O objetivo é atender a esse público a fim de impulsionar e contribuir na inserção da comunidade LGBT no mercado de trabalho.

Documentação

Os cadastrados no SineBahia que desejam consultar as vagas de emprego disponíveis devem apresentar a Carteira de Trabalho e Previdência Social. Já para a realização de cadastro, é necessário apresentar comprovantes de residência e escolaridade. Nas informações complementares, os candidatos poderão inserir dados de qualificação, mediante comprovação com certificados.

Para emissão da 1º via da Carteira de Trabalho, é necessário apresentar RG, CPF, Certidão de Nascimento/Casamento ou Divórcio e comprovante de residência emitido nos últimos 90 dias. Já para solicitar a 2ª via do documento é imprescindível também apresentar o Boletim de Ocorrência de perda ou roubo, emitido em delegacia, pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), contendo o número do Programa de Integração Social (PIS) nas informações registradas.

O nome social será incluído na CTPS mediante apresentação de documento oficial com o nome já modificado.

