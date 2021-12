SineBahia Móvel atende gratuitamente em Cosme de Farias

O Serviço de Intermediação para o Trabalho Itinerante (SineBahia Móvel) atende moradores de Cosme de Farias e bairros vizinhos gratuitamente nesta sexta-feira, 21, das 9h às 16h, no prédio do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) Dendezeiros. Serão oferecidos os serviços de emissão de carteira de trabalho, intermediação para o trabalho e cadastro no SineBahia.

Para os trabalhadores interessados em fazer cadastro no SineBahia é necessário levar Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovantes de endereço e escolaridade, além de certificados de cursos, caso possua. Quanto à solicitação de carteira de trabalho, a idade mínima permitida é de 14 anos completos e portando CPF. A partir de 16 anos, é necessário também o título de eleitor.

Documentos necessários para emissão da 1ª via da Carteira de Trabalho: Certidão de Nascimento ou Casamento ou Cédula de Identidade ou Reservista; CPF (obrigatório); Comprovante de residência (obrigatório).

Para a solicitação da 2ª via, o interessado deverá apresentar, além dos documentos e foto, a Carteira de Trabalho anterior ou documento oficial que conste o Número de Série. Em caso de extravio, furto, roubo ou perda será necessário o Boletim de Ocorrência Policial.

Confira os documentos oficiais que constam o Número de Série: Cartão do PIS ou Extrato do PIS/PASEP ou FGTS; Termo de rescisão do contrato de trabalho; Guia de Recebimento do Seguro Desemprego; Declaração da Empresa em papel timbrado, mencionando o número e série.

adblock ativo