SineBahia estará na IIª Feira Baiana de Inclusão nesta sexta

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) participará da IIª Feira Baiana de Inclusão, em que serão disponibilizados serviços voltados para Pessoas com Deficiência (PcD). O evento será nesta sexta-feira, 5, na Praça 2 de Julho, conhecida como Campo Grande, das 14h às 20h.

A II Feira Baiana de Inclusão é uma promoção da Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH), através do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência - COEDE e da Superintendência dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Sudef) e de diversas entidades que desenvolvem ações voltadas para esse público em especial visando a inclusão social.

