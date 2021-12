Sinebahia e Simm oferecem 2.400 vagas para telemarketing

O Sinebahia e o Simm somam juntos 2.400 oportunidades para o cargo de operador de telemarketing. Só o Sine tem 2.000 vagas. As exigências para concorrer ao cargo são: nível médio completo e desejável boa fluência verbal. Não é preciso experiência.

Para concorrer a uma das vagas, basta ir ao Sine, na avenida ACM, nº. 3359, no Edf. Torres do Iguatemi, ou nos postos do SAC, das 7h às 17h, com PIS, PASEP ou NIS. É preciso levar também a carteira de trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade.

Os postos do Simm, que ofertam 400 vagas, ficam localizados nos bairros do Comércio, Itapuã, Boca do Rio, Cajazeiras e Cabula. O horário de funcionamento é das 7h às 17h. A documentação é a mesma exigida pelo Sine.

