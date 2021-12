SineBahia divulga 722 vagas de emprego para esta quarta

O SineBahia anuncia 722 vagas de empregos para esta quarta-feira, 9. Dentre as ofertas estão 60 para técnico de enfermagem e 30 para técnico de telecomunicações.

Os candidatos devem ir até as unidade de atendimento localizadas nos postos do SAC ou na avenida ACM, 3359, Edifício Torres do Iguatemi, munidos de número do PIS, PASEP, ou NIS, carteira de trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade.

O horário de funcionamento é das 7h às 17h, com distribuição das senhas a partir das 6h10. Nesta terça-feira, 8, por causa do jogo do Brasil, o expediente se encerra às 14h.

