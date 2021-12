SineBahia divulga 124 vagas para áreas técnicas

O SineBahia divulga nesta quinta-feira, 3, 124 vagas para áreas técnicas, como telecomunicações, eletromecânica e enfermagem.

Para a ocupação de técnico de Enfermagem, são 60 oportunidades. Os contratados atuarão com atendimento em domicílio - prática conhecida como Home Care. Interessados devem ter experiência mínima de 6 meses em carteira e disponibilidade para dormir no local de trabalho.

As 64 vagas restantes estão divididas nas seguintes funções: técnico em comunicação de dados; eletromecânica; manutenção de rede; telecomunicações; e em instalação de equipamentos de áudio.

Para concorrer às vagas, os candidatos devem possuir curso técnico relativo à oferta em questão. Além disso, é necessário possuir ensino médio completo e experiência na área de atuação.

Interessados devem se dirigir à Unidade Central do SineBahia, na Avenida ACM, 3359, Edifício Torres do Iguatemi, ou aos postos do SAC, munidos de RG, CPF, Carteira de Trabalho, foto, comprovantes de residência e escolaridade.

