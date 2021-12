SineBahia disponibiliza 80 vagas em Salvador nesta sexta

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece 80 vagas nesta sexta-feira, 5, em Salvador. Entre as vagas disponíveis, 12 são para promotor de vendas. É necessário ter ensino médio completo e experiência mínima de seis meses em carteira. (Confira abaixo tabela completa).



A unidade central do SineBahia em Salvador não funciona nesta sexta-feira. Com isso, todos os interessados deverão se dirigir aos postos do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) das 7h às 17h. As senhas serão distribuídas a partir das 6h10. É imprescindível portar número do PIS, PASEP ou NIS; Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade.

