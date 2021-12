SineBahia disponibiliza 431 vagas de emprego nesta quinta

Interessados em procurar emprego nesta quinta-feira, 31, pode se dirigir ao posto do SineBahia para se candidatar a uma das 431 vagas em Salvador. O serviço de mão-de-obra oferece vagas na área de ajudante de carga e descarga, fiscal de loja, operador de caixa, motoboy, dentre outras oportunidades.

Os candidatos devem se dirigir à unidade central do SineBahia (Av. ACM nº. 3359 - Edf. Torres do Iguatemi) ou aos postos do SAC até as 17h. É preciso portar o número do PIS, PASEP ou NIS, carteira de trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade.

Confira as vagas



Administrador de edifícios

Ensino médio completo/CNH B

Experiência mínima de 06 meses em carteira

08 vagas

Ajudante de carga e descarga

Residir nas proximidades de Simões Filho

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Alinhador de pneus

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

04 vagas

Atendente de bar

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Auxiliar de cobrança

Conhecimento em rotinas bancárias

Ensino médio completo/ Pacote Office

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Auxiliar de depósito

Residir nas proximidades da Av. Barros Reis

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

06 vagas

Auxiliar de marceneiro

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Charqueador

Ensino fundamental completo/ Temporário

Experiência mínima de 02 meses na função

10 vagas

Ciclista mensageiro

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

10 vagas

Consultor de vendas

Desejável veículo próprio

Ensino médio completo/Pacote Office

Experiência mínima de 06 meses na função

20 vagas

Copeiro

Ensino médio completo/desejável curso de copeiro

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Cortador de mármore

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Eletricista

Curso de eletrotécnica ou eletromecânica

Ensino médio completo/Disponibilidade para viagens

Experiência mínima de 06 meses em carteira

30 vagas

Encarregado de pedreiros

Ensino médio completo/ vasto conhecimento

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Estágio em Ciências da Computação ou SI

Ensino superior incompleto

Não exige experiência

02 vagas

Estágio técnico em eletromecânica

Ensino médio completo/ cursando eletromecânica

Não exige experiência

04 vagas

Estoquista

Ensino médio completo/ Temporário

Experiência mínima de 06 meses em carteira

40 vagas

Fiscal de loja

Atuar em shopping

Ensino médio completo/ fluência verbal

Experiência mínima de 06 meses em carteira

40 vagas

Inspetor de segurança

Ensino médio completo/ curso na área

Experiência mínima de 06 meses em carteira

08 vagas



Inspetor dimensional de estruturas metálicas

Ensaio visual e controle dimensional de materiais

Ensino médio completo/curso técnico na área

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Líder de depósito de mercadoria

Recebimento e conferencia de mercadoria

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Manicure

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

03 vagas

Marceneiro

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Marmorista

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Montador de equipamentos eletrônicos

Equipamentos de áudio/vídeo e informática

Ensino médio completo/ CNH B/ pacote Office

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Montador de móveis e madeiras

Ensino médio completo/ Temporário

Experiência mínima de 06 meses na função

05 vagas

Motoboy

Ensino médio completo/ possuir moto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

10 vagas

Motorista entregador

Residir nas proximidades do Rio Vermelho

Ensino médio completo/ CNH B

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Operadora de caixa

Atuar em shopping

Ensino médio completo/ Temporário

Experiência mínima de 06 meses em carteira

15 vagas

Operador de manutenção eletromecânica

Desejável conhecimento em hidráulica e civil

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Operador de vendas

Atuar em shopping

Ensino médio completo/ Temporário

Experiência mínima de 03 meses em carteira

30 vagas

Padeiro

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 03 meses na função

03 vagas

Patisseiro

Ensino médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função

02 vagas

Pintor de obras

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Polidor de pedras

Vivência com polimento de bancadas

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Professor de espanhol

Ensino superior completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Promotor de vendas

Atuar em shopping

Ensino médio completo/ fluência verbal

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Promotora de vendas

Ensino médio completo/ CNH A

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Serralheiro

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

06 vagas

Técnico de controle de meio ambiente

Disponibilidade para trabalhar em Valença/ informática

Curso técnico em meio ambiente

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Técnico de edificações

Conhecimento no programa MS Project

Ensino médio completo/curso na área

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga



Técnico em equipamentos médicos

Curso de elétrica/primeiros socorros/combate a incêndio

Ensino médio completo/curso técnico na área

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Tosador de animais domésticos

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Vendedor de plano de saúde

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

20 vagas

Vendedor de serviços

Ensino médio completo/ informática básica

Experiência mínima de 06 meses na função

05 vagas

Vendedor interno

Atuar em loja de sapatos/ Temporário

Ensino médio completo/informática

Experiência mínima de 06 meses em carteira

100 vagas

Vendedor interno

Desejável residir nas proximidades de Cajazeiras X

Ensino médio completo/Informática

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Vendedor interno

Vivência com materiais de construção

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Vendedora interna

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

10 vagas

Vigilante

Desejável residir nas proximidades de Piatã

Ensino médio completo/ desejável curso na área

Experiência mínima de 06 meses em carteira

04 vagas

