SineBahia disponibiliza 116 vagas para esta terça-feira

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece 116 vagas para esta terça-feira, 5, em Salvador, Lauro de Freitas e Jequié. São 60 vagas para Salvador, 25 para Lauro de Freitas, e 31 para Jequié.

Em Salvador, estão sendo ofertadas 38 vagas para bilheteiro de transportes coletivos, com Ensino médio completo e ter experiência mínima de 6 meses em carteira. (Confira abaixo tabela completa).

Os interessados deverão se dirigir à unidade central do SineBahia, que fica localizada na Avenida ACM nº. 3359 - Edf. Torres do Iguatemi, ou aos postos do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) dàs 7h às 16h. As senhas serão distribuídas a partir das 6h10.

É imprescindível portar número do PIS, PASEP ou NIS; Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade.

Nas unidades Lauro de Freitas e Jequié os interessados deverão procurar os respectivos endereços: Unidade Lauro de Freitas - Estrada Do Coco, Km 3,5 - Shopping Passeio Norte (dentro do SAC Lauro de Freitas); Unidade Jequié - Av. Rio Branco, S/N, prédio da Biblioteca Central.

adblock ativo