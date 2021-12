SineBahia dispõe de 519 vagas para depois do São João

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) dispõe de 519 vagas para a quinta-feira, 26, depois do feriado de São João. São oferecidas chances para as funções de jardineiro, mecânico eletricista de automóveis, operador de telemarketing, entre outros.

Os candidatos interessados devem se dirigir à unidade central do SineBahia, situada na Avenida ACM nº 3.359 - Edf. Torres do Iguatemi, ou aos postos do SAC das 7h às 17h. As senhas serão distribuídas a partir das 6h10. É imprescindível que os candidatos portem o número do PIS, PASEP ou NIS; Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade.

A Unidade Central do SineBahia (Av. ACM) entrará em recesso a partir da próxima quinta-feira, 19, e retornará com suas atividades normais no dia 26, quinta-feira.

Postos do SAC:

19/6 (Corpus Christi) - todos os 47 postos do SAC estarão fechados. O atendimento será retomado na sexta-feira, 20, com exceção do SAC Servidor e do SAC Candeias, que estarão fechados.

21/6 - funcionamento normal, com abertura dos postos que funcionam em empreendimentos comerciais: Barra, Bela Vista, Shopping Paralela e Salvador Shopping.

23 e 24/6 - o atendimento do SAC em todo o estado estará suspenso, sendo retomado a partir da próxima quarta-feira, 25, exceto no SAC Servidor, que estará aberto ao público apenas na quinta-feira, 26.

SAC Móvel - na próxima segunda-feira, 23, o SAC Móvel funcionará das 8h às 16h nas cidades de Santo Amaro, Mundo Novo e Caraíbas, com a distribuição de 180 senhas cada.

