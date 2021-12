SineBahia anuncia 792 vagas de emprego

O SineBahia anuncia para esta sexta-feira, 27, vagas de emprego para os níveis básico, médio e superior de escolaridade para a região de Salvador e Lauro de Freitas. São 737 vagas só na capital e 55 em Lauro de Freitas.

Em Salvador, os candidatos devem se dirigir à unidade central do SineBahia, situada na Avenida ACM, 3.359, Edfício Torres do Iguatemi, ou aos postos do SAC, das 7h às 17h, munidos do número do PIS, PASEP ou NIS, carteira de trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade.

Em Lauro de Freitas, os interessados devem ir até a unidade do SineBahia localizada na aveninda Santos Dumont, Shopping Passeio Norte, G1, Km 3.5, Estrada do Côco, das 8h às 18h durante a semana e, sábado, das 8h às 13h.

