SineBahia abre vagas para professores em Pojuca

O SineBahia oferece vagas para professores de ensino médio em 9 disciplinas com disponibilidade para trabalhar na cidade de Pojuca. Os interessados devem se dirigir à Unidade Central do SineBahia (Av. ACM, nº 3.359 - Edf. Torres do Iguatemi) ou aos postos do SAC em Salvador, apresentando carteira de trabalho, RG, CPF e os comprovantes de residência e escolaridade.

Para concorrer, os candidatos devem possuir o ensino superior completo na área, especialização em docência, habilidade didática e experiência na área.

Além da hora/aula, o empregador oferece ao docente a bonificação de apoio pedagógico, transporte da empresa, refeição e descanso semanal remunerado.

