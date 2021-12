SineBahia abre vagas nessa segunda, 21

O SineBahia abre vagas na segunda-feira, 21, para Salvador e os municípios de Barreiras, Santo Antônio de Jesus, Jequié e Lauro de Freitas. Tem oportunidade para enfermeiros, motoboys e administradores, dentre outros.

É necessário comparecer na unidade central do SineBahia (Avenida ACM, número 3359, Condomínio Torres do Iguatemi), das 7h às 17h. A documentação necessária para concorrer é: número do PIS, PASEP ou NIS; Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade.

