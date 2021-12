SineBahia abre 300 vagas de promotor de venda para a Páscoa

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece 300 vagas temporárias para a função de promotor de vendas para o período da Páscoa.

Para se candidatar, os interessados devem ter o ensino médio completo, boa apresentação, comunicação fluente, desenvoltura para lidar com o público e não é necessário ter experiência anterior.

Os trabalhadores interessados devem se dirigir à Unidade Central do SineBahia, situada na Avenida ACM, 3.359, Edifício Torres do Iguatemi, ou às unidades nos postos do SAC, a partir desta terça-feira (24). É imprescindível apresentar Carteira de Trabalho, CPF, RG, e comprovantes de escolaridade e residência.

Expectativa

O SineBahia estima a oferta de até 700 empregos temporários para a Páscoa de 2015. A função de Promotor de Vendas responde por cerca de 80% desse volume, já que supermercados e delicatessens - de pequeno, médio ou grande porte - criam sessões exclusivas para o período.

São estes profissionais que farão a apresentação, diferenciação, zelo, guarda e reposição das mercadorias nos expositores. Os outros 20% das vagas estão ligados a funções de retaguarda, como as de empacotador, operador de caixa e estoquista.

