SineBahia abre 115 vagas em Salvador e Lauro de Freitas

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego nesta quinta-feira, 10, em Salvador e em Lauro de Freitas [veja lista completa abaixo]. Entre as oportunidades da capital, 11 são para o cargo de repositor de mercadorias. É necessário ter ensino fundamental completo e experiência mínima de seis meses na função.

Os candidatos de Salvador deverão se dirigir à unidade central do SineBahia, que fica localizada na avenida ACM, nº. 3359, no Edf. Torres do Iguatemi, ou aos postos do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) das 7h às 17h. As senhas serão distribuídas a partir das 6h10.

Já em Lauro de Freitas, os interessados devem ir à sede do órgão na cidade, que fica na Estrada do Coco, Km 3,5, no Shopping Passeio Norte, dentro do SAC.

É imprescindível portar número do PIS, PASEP ou NIS, além de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade.

