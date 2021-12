Simm suspende atendimento por tempo indeterminado

Problemas estruturais no prédio da sede do Sistema Municipal de Intermediação de Mão-de-obra (Simm), no Comércio, provocaram a suspensão das atividades nos cinco postos espalhados pela cidade, nesta terça-feira, 26. Segundo a assessoria da Secretaria Municipal Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS), três postos - Comércio, Cajazeiras e Boca do Rio - já tinham ficado sem atendimento ao público na segunda-feira.

De acordo com a Semps, graves problemas estruturais foram identificados no posto do Comércio, como sanitários deteriorados e os sistemas de ar-condicionado quebrados. Nos postos da Boca do Rio, Cabula e Cajazeiras, uma infiltração atinge a rede elétrica e o sistema de computação.

Por conta da suspensão do atendimento na sede do Simm, no Comércio, todas as outras unidades também tiveram de fechar as portas por tempo indeterminado. Em nota, o secretário Maurício Trindade explicou que os problemas estruturais estão relacionados a questão da segurança e conforto dos usuários e funcionários.

" É melhor paralisar o atendimento por alguns dias enquanto viabilizamos a reforma da estrutura atual ou encontramos um novo local, em boas condições, do que lamentar depois um acidente de grandes proporções" pontuou.

