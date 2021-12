Simm reserva 29 vagas de emprego nesta quarta-feira

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-Obra (Simm) reserva 29 vagas de emprego para esta quarta-feira, 31, em Salvador. Há oportunidades para garçom, pizzaiolo, porteiro, dentre outras áreas. Estudantes universitários também podem concorrer a vagas de estágio.

Interessados devem ir à sede do Simm no Comércio, Cabula VI, Fazenda Grande II e Boca do Rio. É necessário apresentar RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência. Para a vaga de estágio, o estudante deve apresentar comprovante de matrícula da instituição do ensino. O atendimento é feito das 8h às 17h.

Confira as vagas disponíveis



Auxiliar de administração - Estágio

Ensino superior inc., a partir do 2º semestre de Administração, não exige experiência

02 vagas

Auxiliar mecânico de refrigeração - Estágio

Ensino médio, não exige experiência, curso na área

01 vaga

Chapista de lanchonete

Ensino médio, seis meses de experiência, residir no Cabula ou imediações

01 vaga

Chefe de oficina mecânica

Ensino médio, seis meses de experiência

03 vagas

Garçom

Ensino médio, seis meses de experiência, residir no Rio Vermelho ou imediações

10 vagas



Mecânico de refrigeração

Ensino médio, seis meses de experiência

02 vagas

Pizzaiolo

Ensino médio, seis meses de experiência, residir no Rio Vermelho

05 vagas

Porteiro

Ensino médio, seis meses de experiência, residir no Rio Vermelho

02 vagas

Promotor de entrega de veículos

Ensino médio, seis meses de experiência, hab. B

02 vagas

Saladeiro

Ensino médio inc., seis meses de experiência

01 vaga

Técnico de copiadora

Ensino médio, seis meses de experiência, hab. AB, curso na área

01 vaga

Técnico de informática

Ensino médio, seis meses de experiência, hab. AB, curso na área

01 vaga

