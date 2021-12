Simm passa a oferecer atendimento com hora marcada

A partir desta quinta-feira, 2, o Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (SIMM) passará a atender com hora marcada. O agendamento funcionará de segunda a sexta, das 10h às 16h, pelo telefone 2203- 2016.

O serviço de agendamento por telefone com hora marcada vale para as unidades do Comércio, da Boca do Rio, do Cabula e de Cajazeiras.

adblock ativo