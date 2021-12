Simm oferta 76 vagas de emprego na próxima segunda-feira

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm), oferece 76 vagas de emprego para esta segunda-feira, 29.

Os interessados devem se dirigir a um dos postos do Simm, no Comércio - Rua Miguel Calmon, 382; no Cabula - Praça da Mangueira, 84; em Cajazeiras - Estrada do Coqueiro Grande, 1.902; na Boca do Rio - Rua Abelardo Andrade de Carvalho, 141, anexo ao Colégio Imeja; em Itapuã - Avenida Dorival Caymmi, s/nº, dentro da Feira de Itapuã, portando originais da Carteira de Trabalho, carteira de Identidade, CPF, comprovantes de residência e histórico escolar, além do número do PIS/Pasep ou NIS.

O atendimento é iniciado as 8h e vai até às 17h, com distribuição de senhas, entregues a partir das 6h30. As vagas poderão ser preenchidas ao longo do dia.

VAGAS

Motoboy entregador de gás

Ensino fundamental completo, habilitação A, 3 meses de experiência.

1 vaga

Mecânico de caminhão

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

1 vaga

Pizzaiolo (trabalhar à noite e madrugada)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

1 vaga

Consultor de vendas

Ensino médio completo, habilitação A e B, 6 meses de experiência.

10 vagas

Supervisor comercial

Ensino superior incompleto em administração ou marketing, habilitação A e B, 6 meses de experiência.

1 vaga

Vistoriador de veículos

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

3 vagas



Instalador de insulfilm

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

1 vaga

Mecânico de auto em geral

Ensino médio incompleto, 6 meses de experiência.

1 vaga

Técnico em eletrônica (trabalhar nas cidades de Jequié e Ribeira do Pombal)

Ensino médio completo, B, 6 meses de experiência.

1 vaga

Cafeteiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

6 vagas

Analista de crédito

Ensino superior completo em economia ou administração, 6 meses de experiência.

1 vaga

Auxiliar técnico em eletrônica

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

1 vaga

Moleiro de autos

Ensino fundamental completo, habilitação B, 6 meses de experiência.

2 vagas

Eletricista de autos

Ensino fundamental completo, habilitação B, 6 meses de experiência.

2 vagas

Garçom (trabalhar à noite)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

8 vagas

Auxiliar de estoque (exclusivo para pessoa com deficiência)

Ensino fundamental completo, não exige experiência.

1 vaga

Auxiliar de serviços gerais (exclusivo para pessoa com deficiência)

Ensino fundamental completo, não exige experiência.

1 vaga

Montador de esquadrias de alumínio

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

20 vagas

Salgadeiro

Ensino médio completo, 6 meses experiência.

2 vagas

Auxiliar de padeiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

1 vaga

Confeiteiro

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

1 vaga



Consultor de vendas

Ensino médio completo, não exige experiência.

4 vagas

Cozinheiro de restaurante

Ensino médio completo, 6 meses de experiência com comida caseira.

1 vaga

Analista de rede

Ensino superior completo, 6 meses de experiência.

1 vaga

Eletricista

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

1 vaga

Técnico de refrigeração

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

1 vaga

Supervisor de telemarketing

Ensino superior incompleto, 6 meses de experiência.

1 vaga



Faturista

Ensino superior incompleto em administração, economia e áreas afins, habilitação B, 6 meses de experiência no sistema SAIB.

1 vaga

