Simm oferta 550 vagas de emprego para esta terça

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-obra (Simm) oferece para esta terça-feira, 10, 550 vagas de emprego.

Os interessados devem ir a um dos postos do Simm, no Comércio - Rua Miguel Calmon, 382; no Cabula - Praça da Mangueira, 84; em Cajazeiras - Estrada do Coqueiro Grande, 1.902; na Boca do Rio - Rua Abelardo Andrade de Carvalho, 141, anexo ao Colégio Imeja; em Itapuã - Avenida Dorival Caymmi, s/nº, dentro da Feira de Itapuã, levando originais da Carteira de Trabalho, carteira de Identidade, CPF, comprovantes de residência e histórico escolar, além do número do PIS, Pasep ou NIS.

O atendimento é feito das 8h às 17h, mediante distribuição de senhas, que são entregues a partir das 6h30.

VAGAS DO SIMM



Operador de Telemarketing

Ensino médio completo, não exige experiência.

500 vagas



Auxiliar de limpeza (exclusivo para pessoa com deficiência)

Ensino médio completo, não exige experiência.

3 vagas



Porteiro (exclusivo para pessoa com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

1 vaga



Motoboy (entrega de gás de cozinha)

Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência.

3 vagas



Instalador de circuito fechado de TV e alarme

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

1 vaga



Consultor de vendas de sistema de segurança eletrônica

Ensino médio completo, sexo masculino 6 meses e experiência.

1 vaga



Pizzaiolo

Ensino fundamental completo, sexo masculino, 6 meses de experiência.

3 vagas



Repositor de perecíveis

Ensino médio completo, sexo masculino, 6 meses de experiência.

9 vagas





Ajudante de pizzaiolo

Ensino médio incompleto, sexo masculino, 3 meses de experiência.

2 vagas



Barman

Ensino médio incompleto, sexo masculino, 3 meses de experiência.

1 vaga



Auxiliar de limpeza

Ensino fundamental completo, sexo masculino, 6 meses de experiência.

1 vaga



Assistente de setor pessoal (temporária)

Ensino médio completo, sexo feminino, 6 meses de experiência.

1 vaga





Balconista de açougue

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

4 vagas



Caseiro

Ensino fundamental completo, sexo masculino, 6 meses de experiência.

1 vaga





Técnico de refrigeração

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

1 vaga





Eletricista

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

1 vaga





Motoboy (entrega de pizza)

Ensino médio completo, habilitação A, possuir moto, sexo masculino, 6 meses de experiência.

2 vagas



Eletricista de autos

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

2 vagas





Moleiro

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

1 vaga



Chapista de automóveis de grande porte

Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência.

2 vagas





Consultor de vendas de cosméticos

Ensino médio completo, 3 meses de experiência.

10 vagas

