Simm oferece vagas de emprego para 19 áreas de atuação em Salvador

Quarenta e duas vagas de emprego são ofertadas pelo Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-obra (Simm) nesta quarta-feira, 22 (confira lista abaixo). As oportunidades são para 19 áreas em Salvador.

Os interessados devem procurar o posto do Simm na rua Miguel Calmon, nº 506, edifício Ouro Preto, no Comércio ou na rua Abelardo Andrade de Carvalho, nº 141, anexo ao Colégio Imejá, na Boca do Rio, até as 17h. O atendimento será feito de acordo o número de senhas disponíveis nos locais.

Os candidatos devem levar documentos originais da carteira de identidade (RG), carteira de trabalho, CPF, comprovantes de residência, histórico escolar, além do número do PIS/ Pasep ou NIS.

O atendimento pode ser feito também por hora marcada até as 16h30 pelo telefone 3202-2016 ou 0800-285-3111. As ligações são gratuitas.

O serviço pode ser consultado também nas prefeituras-bairros do Centro/Brotas, Cabula, Cajazeiras, Cidade Baixa, Itapuã, Pau da Lima e Subúrbio/Ilhas.

