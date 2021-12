Simm oferece quase mil vagas de emprego nesta sexta-feira

O Serviço de Intermediação de Mão de Obra (Simm) disponibiliza 935 vagas de emprego para esta sexta-feira, 8. De acordo com a Secretaria Municipal de Promoção e Combate à Pobreza (Semps), grande parte das oportunidades é para a função de telemarketing e não exige experiência.

Os interessados devem se dirigir a um dos postos da unidade - no Comércio, Cajazeiras, Itapuã ou Boca do Rio - tendo em mãos a carteira de trabalho, carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e histórico escolar. Além disso, é necessário estar portando o número do PIS, Pasep ou NIS.

O atendimento ocorre das 8h às 17h, mas as senhas começam a ser distribuídas a partir das 6h30.

Os candidatos podem se dirigir também ao ponto do Simm na Estação Ferroviária da Calçada, nas instalações da agência da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), cujo atendimento ocorre das 8h às 14h.

Também podem ser agendadas entrevistas com hora marcada, pelo telefone (71) 2203-2016 ou 0800-285-3111.

