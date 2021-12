SIMM oferece mais de 400 vagas EAD em cursos profissionalizantes

Com cursos como operador de telemarketing, aperfeiçoamento em panificação e assistente financeiro, o Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (SIMM) está oferecendo mais de 400 vagas para o programa Qualifica Salvador EAD.

De acordo com informações da Secretaria de Comunicação (Secom), as vagas são divulgadas diariamente no perfil do Instagram (@semtelsalvador). Cerca de 600 pessoas já se inscreveram para os cursos oferecidos pelo órgão. As aulas estão previstas para começar no dia 26 de outubro.

“Para atingir um número maior de pessoas, estamos divulgando diariamente vagas remanescentes de cursos que ainda não foram preenchidas. Ou seja, é referente a alguma vaga onde a pessoa que fez o processo seletivo, por algum motivo, não estava apta para participar. Estamos cada vez mais criteriosos para oferecer os cursos para quem realmente que precisa, afinal, são recursos utilizados dos impostos da população”, destacou o diretor do SIMM, Magno Felzemburgh.

Segundo a Secom, os requisitos para participar do programa são: ser maior de 18 anos e possuir ensino médio completo. Os cursos oferecidos são: analista de logística, operação de atendimento delivery, assistente de recursos humanos, operador de telemarketing, aperfeiçoamento em confeitaria e consultoria de vendas virtuais.

Para fazer a inscrição, é necessário ligar para o número 3202-2003 ou para o telefone exclusivo SIMM Mulher 3202-2004.

