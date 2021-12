O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de obra (SIMM) oferece 63 vagas de emprego nesta quarta-feira, 24. Os destaques são para supervisor de vendas, com 16 vagas destinadas a pessoas com ensino superior completo, e estivador, com 15 vagas para quem possui ensino fundamental completo (confira todas as vagas abaixo).

Os interessados deverão ir a um dos postos do SIMM, localizados no Comércio e na Boca do Rio. É necessário levar originais da carteira de trabalho, carteira de identidade, CPF, comprovantes de residência e histórico escolar, além do número do PIS, Pasep ou NIS.

O atendimento é feito das 7h às 17h, mediante distribuição de senhas, que são entregues a partir das 6h30. A população também tem acesso ao atendimento do SIMM nas prefeituras-bairro Centro/Brotas, Cabula/Tancredo Neves, Cajazeiras, Cidade Baixa, Itapuã/Ipitanga, Pau da Lima e Subúrbio/Ilhas para realização de cadastro, busca por vagas e encaminhamento para entrevistas e seleções.

adblock ativo